Daniela Ospina se dejó ver cantando junto a Salomé tras anuncio de su compromiso

Como muchos saben, la modelo Daniela Ospina y el artista y actor venezolano Gabriel Coronel se convirtieron recientemente en el centro de atención de la farándula nacional al confirmar su compromiso por medio de las redes sociales, tras varias semanas de rumores que tenían a los internautas con grandes expectativas que terminaron por cumplirse hace pocas horas.

Tras su anuncio, las reacciones por parte de los famosos no se hicieron esperar y rápidamente fueron llenando la publicación de su cuenta oficial de Instagram en la que revelaron esta linda decisión que los unirá en santo matrimonio, entre ellos, las presentadoras Claudia Bahamón y Violeta Bergonzi, la modelo Ana Sofía Henao y las actrices Johana Fadúl y Carmen Villalobos.

Como es costumbre tras este tipo de noticias, los internautas dispararon los buscadores al preguntarse quién es el hombre que logró robarse el corazón de Daniela Ospina y llevarla al altar por segunda vez, pues recordemos que la hermosa mujer ya había estado casada con el futbolista profesional James Rodríguez, con quien tuvo a su talentosa hija Salomé.

De hecho, la pequeña habría tomado la noticia del compromiso de su madre bastante bien, pues minutos después de haberse hecho pública ante el mundo, Daniela Ospina se dejó ver durante las clases de baile de Salomé, en donde una vez más sorprendió con sus increíbles movimientos para esta actividad al ritmo de “Darte un beso”, de Prince Royce.

Posteriormente, Daniela posteo una nueva historia en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de siete millones de seguidores, en donde se le ves ve a ambas cantar “Calma” del artista Pedro Capó.

Daniela Ospina aprovechó la atención de sus amigos e internautas para agradecerles públicamente por tanto amor y cariño que ha recibido en las ultimas horas.

“Buenos días, por aquí yo ya voy a entrenar, pero antes quería agradecerles familia, gracias, gracias por esos mensajes tan bonitos, gracias por esos buenos deseos de verdad que vale la pena seguir compartiendo un poco de mi vida con ustedes, porque de verdad los mensajes que he recibido han sido increíbles, maravillosos y me han llegado has lo más profundo de mi corazón, nuevamente muy muy pero muy agradecida les mando un beso gigante”.