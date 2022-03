Con mucho estilo, Daniela Ospina encantó a miles de fans en las redes

La antioqueña Daniela Ospina además de ser reconocida por su belleza, es una exitosa empresaria, modelo y mamá. La hermana del arquero David Ospina se ha robado la atención en las redes sociales luego de confirmar que se dio una nueva oportunidad en el amor con el actor venezolano Gabriel Coronel.

Te puede interesar: Hija de Daniela Ospina bailó mambo como toda una profesional

La nueva relación de Daniela ha sido bien recibida por sus fanáticos en las redes sociales, quienes han aplaudido y enviado sus buenos deseos a la nueva y joven pareja.

La guapísima empresaria colombiana también se ha ganado miles de likes al compartir momentos con su hermosa hija Salomé, fruto de la relación con el futbolista James Rodríguez, y quien tiene miles de seguidores enamorados de sus habilidades en el baile.

Además, Daniela ha causado sensación al postear algunas recomendaciones de moda con sus más de 7 millones de seguidores en la red social de Instagram. Con su estilo a la hora de vestir, también se ha ganado un espacio en las plataformas digitales.

“Últimamente me encanta combinar prendas que me permitan estar en cualquier situación, sea una reunión o una salida con amigas, con pequeños complementos puedes crear algo súper versátil y con demasiado estilo”, publicó Daniela junto un video donde demostró que es posible lucir sensual, cómoda con un look casual y elegante.