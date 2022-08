¡Todas unas divas! Daniela Ospina derrochó estilo junto a su hija Salomé

La empresaria y modelo Daniela Ospina ha dejado claro en diversas ocasiones su pasión por la moda al tener su propia marca de ropa y lucir diferentes outfits de alto impacto diariamente. De hecho, la hermosa mujer ha influenciado a su hija Salomé, fruto de su relación con el futbolista profesional James Rodríguez, para que esta también se interese en la industria de la moda.

De hecho, recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de siete millones de seguidores, la hermosa mujer compartió una serie de fotografías en las que se le ve posando junto a su hija con diferentes atuendos que se complementaron a la perfección.

En las imágenes se puede ver a Daniela Ospina lucir un conjunto enterizo color verde con un escote abierto que resalta la parte de su busto junto a unas sandalias beige, una cartera amarilla y un par de accesorios que complementan su look.

Por su parte, Salomé luce un look elegante, pero muy relajado, siendo este una especie de gabán café claro, una pantaloneta del mismo color junto con un top blanco y unos tenis deportivos color rosa.

Y es que no solo sus outfits llamaron la atención de los internautas, sino también el profesionalismo de ambas al momento de posar ante la cámara. Entre los comentarios que más destacan se encuentran algunos como:

“Preciosas, quiero él estilo de salo”, “Son las más cools del mundooo”, “Salo esta cada día más preciosa”, “Instagram no está preparado para tanto flowwww”, “Divinas me las como a besos”, “Mas fotos así con tu hija”, “Salomé es muy tooppp”, “Hermosas...Salomé está muy linda me encanta como baila”, “Que hermosas y Salo, que humildad la que reflejas”.