Daniela Ospina cautivó en las redes con increíbles looks para el verano

La empresaria y modelo colombiana Daniela Ospina encantó con sus opciones de outfit para disfrutar del verano en Miami, lugar donde residen con su tierna hija Salomé, fruto de la relación con el futbolista James Rodríguez.

Daniela aprovechó los calurosos días que se viven en Estados Unidos para modelar algunos de los looks que se pueden usar en este agradable clima y dejó a más de un seguidor suspirando por su impactante belleza.

La guapísima empresaria encantó con sus propuestas para disfrutar del sol sin dejar a un lado la comodidad, elegancia y sensualidad. Shorts, faldas cortas, crop tops, vestidos largos y cortos hacen parte de los looks que usó Daniela. Además, algunos de los colores que resaltaron el tono de piel de la colombiana fueron el salmón, violeta, azul claro, y algunos rojos.

“Me encanta el verano y sobre todo crear looks llenos de color y que sean súper versátiles, cuéntame cuál es tu look favorito”, fue la descripción que usó Daniela Ospina para compartir el increíble video. Además, luego escribió: “amo todos, demasiado difícil elegir”.