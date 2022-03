Daniela Ospina cautiva con un outfit casual perfecto un día soleado

La empresaria y modelo antioqueña Daniela Ospina últimamente comparte con sus 7.2 millones de seguidores en la red social de Instagram recomendaciones de moda para vestir adecuadamente, especialmente en días soleados, pues en Miami ya inició la primavera y la colombiana ha aprovechado el clima para cautivar con sus outfits.

En su más reciente publicación, Daniela invitó a sus fans a vestirse con ella y lucir espectacular con un look casual durante los encuentros laborales y una cita con la compañía perfecta. El outfit estuvo compuesto de una camisa blanca, un top café sobre ésta, un short de jean, botas tipo vaqueta, y algunos accesorios. Por supuesto, las gafas oscuras no pueden faltar en los días soleados.

“Vístete conmigo para un día lleno de reuniones, clima Perfecto y compañía Perfecta, ¿qué tal te pareció?”, escribió Daniela en Instagram, donde recibió cerca de 16 mil reacciones.

Las reacciones en la plataforma digital generaron controversia entre los seguidores de la guapísima empresaria, pues unos aprobaron la “pinta” de la colombiana y otros simplemente no estuvieron de acuerdo con la combinación propuesta por Daniela.

Entre las personas que amaron el look se encuentra la hermosa actriz Carmen Villalobos, quien dio like a la publicación. “Me encantó”, “hermosa”, “me encanta como te vistes”, “todos los días más linda”, “bravo por el look”, “ah no mija con ese cuerpo cualquiera”, “pareces una barbie”, son algunos de los mensajes positivos que recibió Ospina.

Por otra parte, algunos fans criticaron el outfit: “ummm no sé”, “nooo”, “No me parece que quede bien ese top, sobre todo fue eso”, “Nada agradable a la vista”, “mala combinación”, “O la blusa o el top, pero juntos no quedan”.

