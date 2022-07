Daniela Ospina y su novio se robaron las miradas con romántica foto

Hace varios días, la empresaria Daniela Ospina dejó ver que empezaron unos días de vacaciones, sí, porque no está sola, al contrario, muy bien acompañada, su hija, la pequeña Salomé y su novio, el cantante y actor Gabriel Coronel la acompañan en estas aventuras.

Primero empezaron en Venezuela, donde Daniela Ospina había estado por primera vez con su familia, y disfrutó de sus playas y gran gastronomía, pero al mismo tiempo se dejó ver muy feliz de estar visitando la tierra natal de su novio en compañía de su hija, quien también disfrutó de los grandes y mágicos paisajes de este país.

Tiempo después las aventuras siguieron y ahora Daniela Ospina está con su novio y su hija en un lugar mágico e increíble cerca de Cancún con sus amores, siendo plenamente felices. Pero no solo eso, sino que, además, decidieron dejar ver el resultado de sus entrenamientos físicos y deslumbrar a sus miles de seguidores con sus figuras.

Sí, y es que Daniela Ospina y su novio, Gabriel Coronel posaron juntos en una toma muy especial donde se pueden ver en cuerpo completo, perfectamente bronceados y además muy enamorados y felices. una foto que él compartió en su cuenta de Instagram y que Daniela Ospina no dudó en compartirla también en sus redes y dejarse ver al lado de quien es ahora el amor de su vida, su novio, su pareja y con quien tiene una relación sólida y muy estable.

Amor y felicidad

Daniela Ospina no ha publicado mucho contenido en compañía de su novio, Gabriel Coronel, sin embargo, eso parece no afectar la relación porque ellos, cuando parecen juntos demuestran su amor. Sobre todo, él, quien siempre que publica un video junto a ella le deja saber que es hermosa, perfecta, una muñeca, y ella solo sabe devolverle sus palabras con muestras de amor.

Pese a esto, más de uno siempre ha comentado por qué ella no lo presume tanto, pero ha dejado claro que eso no es la base de su relación. Además, en su cuenta de Instagram dejó saber con un tierno y divertido video donde no solo ella, sino también su hija Salomé se divierte con el actor y cantante venezolano, ella sabe que esté en su “lugar feliz”, con mucho amor y del verdadero, pues las dos aparecen jugando con Gabriel Coronel y se divierten a más no poder.

