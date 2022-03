Daniela Legarda se someterá a una ortoplastia y así se mostró momentos antes

La influenciadora Daniela Legarda confesó a sus millones de fanáticos que decidió someterse a un procedimiento estético que ha soñado desde hace muchos años.

Te puede interesar: Daniela Legarda y el baile que hizo al ritmo de canción de su novio

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, la joven compartió un video en el que reveló que se hará una ortoplastia, que consiste en mejorar la apariencia de sus orejas.

“Las mías salen muchísimo y las quiero meter. Literalmente es una cirugía que yo me he querido hacer desde que estaba en la escuela. Me hacían tanto bullying sobre mis orejas y yo he hablado de esto siempre en mis videos, destacando que sí yo me operará algo serían mis orejas y finalmente llegó el día”, mencionó.