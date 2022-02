Daniela Legarda se refirió a la despenalización del aborto

La influenciadora Daniela Legarda dio su opinión sobre la despenalización del aborto luego de que fuera aprobada por la Corte Constitucional hasta las 24 semanas de gestión.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí la interrogaron al respecto.

Si bien, la creadora de contenido no suele tocar este tipo de temas, decidió dar a conocer su postura al respecto.

“Primero que todo no quiero ofender a nadie, honestamente nunca hablo de estas cosas porque me siento un poquito rara, pero todas las mujeres deben hacer lo que ellas quieran con su cuerpo” , señaló.

Aclaró que ella no lo haría porque sí desea convertirse en madre, pero respeta a las mujeres que no desean serlo.

“Yo no tuviera un aborto solo porque yo amo los bebés, mi sueño más grande en la vida es ser mamá algún día, entonces yo lo veo como una bendición, el día que me embarace voy a estar súper feliz, pero también sé que hay situaciones de mujeres que no lo pueden tener, puede ser peligroso o lo que sea y siento que las mujeres deben tener la opción de tener aborto o no”, agregó.