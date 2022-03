Daniela Legarda se operó las orejas y le llueven las críticas

Al parecer, hace mucho tiempo, la influenciadora Daniela Legarda se sentía muy incómoda con sus orejas, el tamaño y la forma. Es por eso que hace pocas horas decidió someterse a una intervención donde pudiera tener las orejas que quería.

En sus redes sociales primero, publicó un video mostrando cómo se sentía cuando se hacía una cola o recogía su cabello, todos los comentarios que recibía y además cómo internamente ella se sentía.

Luego, en sus historias junto con el médico experto decisión contar lo que se haría y para qué le serviría. Además, mostró que estaba muy feliz de su decisión.

Pero al tiempo, cuando luego mostró el resto del procedimiento y se mostró en su casa, ya con otros elementos que hacen parte de su recuperación, se mostró muy incómoda por los comentarios que recibió en su video.

Daniela Legarda expresó que muchos la criticaban porque no se tenía suficiente amor propio, que no se aceptaba como era y que por eso había decidido operarse. Contó que muchos le habían dejado mensajes muy negativos por su acción, a lo que ella no dudó en responderle.

La menor de los hermanos Legarda dejó claro que ella no quiere inspirar a nadie a operarse o no, que ella lo hizo por ella, no para inspirar en ese sentido, que cada quien puede hacer lo que dese con su cuerpo y que no le parece justo que la llenen de mensajes con tan mala energía.

Pero también hubo muchos comentarios positivos, que a pesar de comprender el punto que la llevó a hacerse la cirugía, le dejaron claro que “eres muy hermosa”, “eres perfecta”, “no había notado eso en tus orejas, porque eres muy bonita”, y a pesar de todo ellos apoyan lo que a la influenciadora la haga feliz y le recomendaron no hacer caso a esos comentarios.

