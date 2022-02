Daniela Legarda se mostró entre lágrimas tras la partida de su hermano

La creadora de contenido barranquillera, Daniela Legarda, recordó con emotivo mensaje uno de los momentos más angustiantes de su vida, que comenzó en 2019 tras conocerse la muerte de Fabio Legarda, a raíz de una bala perdida.

Recordemos que para ese momento, los hermanos Legarda residían en la capital antioqueña y estaban 100% dedicados a su trabajo como creadores de contenido. La infortunada partida, las motivó a regresar al extranjero para continuar con su vida.

Posteriormente, la también cantante quizo hacer un homenaje a su hermano, incursionando profesionalmente en la música, por ello, lanzó varios sencillos que lograron un importante número de reproducciones en las plataformas digitales. Después, se conoció su faceta como escritora.

Fue precisamente esta, la que afloró la sensibilidad de Daniela con la muerte de su hermano, que la inspiró para ser más fuerte y perseverante y querer compartir esa superación personal con quienes más pueda, mediante su libro "Sin Límites, que según sus palabras, nació de su profundo dolor.

Alguna vez has sentido tanto dolor que sientes que no puedes seguir adelante con tu vida? Que todos los días se sienten como una pesadilla? Así era yo después que mi hermano falleció en 2019. Pero después de mucho muchoooo dolor me di cuenta que Dios no me puso este dolor en mi corazón para vivir una vida miserable… fue porque yo podía con este dolor. Y yo tenía un propósito mucho más grande.