Daniela Legarda le hace broma a su mamá diciéndole que no va a tener hijos

La creadora de contenido Daniela Legarda, hermana del fallecido artista Fabio Legarda, subió un divertido video a sus redes sociales en donde muestra cómo resultó una conversación con su mamá en donde ella le dice, a manera de broma, que no piensa tener hijos.

En el video, Daniela advierte que es una broma y, mientras ella le habla en inglés, su mamá le contesta en español de una manera muy fuerte:

Mami lo he pensado y hablé con Matt… y pues o queremos tener hijos nunca. – le dice Daniela a su mamá.

¿Qué Daniela?

Mami escucha, escucha, escucha. Estoy joven, ¡tengo un cuerpazo!, ¡no me quiero engordar!, quiero viajar por el mundo, quiero tomar, me quiero divertir.

Daniela, mejor cállate, ya dañaste mi día. Con María ya me jodí, no hay esperanzas, no encuentra novio, nadie le gusta, yo no sé y contigo… sales con esta pendejada ahora ¿Cómo así? ¿Desde cuándo resolviste esa pendejada ahora?

Los niños son mucha responsabilidad. No me gusta

Daniela yo a tu edad, a los 23 años yo tenía tres pelaos, yo lavaba, planchaba, cocinaba, hacía de toda vaina y ahora hoy en día la juventud no sirve para nada, no quieren nada, sólo mamar ron y tener la vida sabrosa.

El reclamo de María Legarda

Teniendo en cuenta que la mamá de las influenciadoras mencionó a María para decirle a Daniela que, al parecer, no va a tener nietos, la hermana de la protagonista del video reclamó por tener que involucrarla en sus asuntos.

“Bruhhhh, ¿por qué SIEMPRE se menciona mi nombre cuando solo me ocupo de mis asuntos?” escribió María en los comentarios del video.

Daniela le contestó muy jocosamente diciéndole que “@misslegarda JAJAJAJA siempre eres el mal ejemplo [emoji de carita riéndose]”.

Los comentarios de apoyo hacia la supuesta decisión de Daniela

Aunque es claro que es una broma y, en realidad, la influencer no ha dicho si de verdad quiere o no tener hijos, muchos de los comentarios sí defienden este tipo de decisiones diciendo que tiene ventajas no tener hijos y que es una elección personal.

“Qué bueno se vive sin hijos. Feliz y sin preocuparse extra. No importa que la mamá se quede sin nietos” escribió una de sus seguidoras.

