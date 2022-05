Daniel Arenas dedicó sentido mensaje a sus padres y Daniella Álvarez reaccionó

El actor Daniel Arenas derritió de amor a miles de sus fanáticos luego de compartir una amorosa dedicatoria a sus padres en marco del Día Internacional de la Madre.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías junto a sus progenitores.

Con dichas imágenes quiso expresarle no solo a su mamá, sino también a su padre, por la gran labor que han hecho con él y sobre lo mucho que los quiere y agradece por cada momento compartido.

“Como siempre lo he manifestado publica y privadamente:

Para mí no existe Ma’ sin Pa’.

Son mis Ángeles y mayores tesoros de la vida.

Hoy como todos los días ya te escribí, llamé y mirándote a los ojitos te dije cuanto te AMO y valoro mamita hermosa (mi Ma no es de IG o redes)

Pero quería exaltar ante todos ustedes LOS PADRES TAN PODEROSOS Y MARAVILLOSOS que mi Dios me regaló.

No solo me dieron la vida, sino que han sido MI VIDA, mis compañeros, amigos, cómplices de locuras y retos.

GRACIAS Ma’ GRACIAS Pa’

GRACIAS Dios por una vida de amor y familia.

Los AMO”, escribió en la descripción de la publicación.