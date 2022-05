El divertido video de Dani Duke en el gimnasio

En su cuenta de Instagram con más de 4 millones 100 mil seguidores, la creadora de contenido colombiana Dani Duke divirtió a sus seguidores con un video mostrando cómo fortalece sus piernas en el gym.

Esta bella influencer, quien recientemente reveló tips de belleza que le dio su abuela, está haciendo un ejercicio que es bastante difícil y al que, además, le agrega peso.

El audio del video es lo más divertido, pues es una persona contando los segundos muy rápidamente, algo que demuestra que se le dificulta el ejercicio y ella es la que cuenta rápido para poder descansar.

Los seguidores de Dani se mostraron bastante entretenidos e incluso identificados con ese video, pues saben que los ejercicios de resistencia son los más duros a la hora de ponerse en forma.

El video fue publicado hace menos de una hora y ya cuenta con más de 20 mil likes y 140 comentarios de todo tipo.

“Pero es real. Así mismo cuenta @daniduke jajaja no es ningún chiste” escribió uno de sus amigos y seguidores.

“Después de que se operan todo ahí si le dan al Gym, no comprendo porque no lo hace antes y así incluso no tendrían que ponerse nalguitas ni nada porque el Gym todo eso te lo proporciona” comentó otra internauta, demostrando que las críticas nunca faltan.