Dani Duke y La Liendra se pronunciaron tras su video íntimo

En la jornada de este lunes 21 de febrero, el nombre de Dani Duke y de La Liendra, se apoderaron de las tendencias nacionales, tras filtrarse un comprometedor video, donde la pareja gozaba de un momento íntimo.

Tras esto, la pareja fue blanco de críticas, burlas y ataques, pero también de una defensa constante, de mujeres y colegas del medio, que hacían un llamado al respeto por la privacidad ajena, sobre todo con un tema tan sensible como las relaciones íntimas.

Mientras sus nombres se hicieron furor, los instagramer guardaron silencio hasta las horas de la noche, cuando a punto de viajar rumbo a España, decidieron referirse al respeto. La Liendra, lamentando la exposición de su novia y Dani, haciendo un llamado a la empatía y contando que pasarán página.

Para nadie es un secreto que se filtró un video de mi novia y yo en la intimidad, estamos muy sorprendidos, porque era un video para los dos...La verdad como novio desearía con el alma no haber grabado eso, porque para mí esta mujer que tengo al lado es una princesa, una dama, una empresaria, excelente amiga, novia, hija y como novio me duele como alguien pudo haber la intimidad de ella y yo de esa forma, expresó la Liendra.

Las palabras del joven no quedaron ahí y reitera que su única angustia es hacia su novia, porque con los demás, no tiene por qué sentirla, ya que tiene claro que no hicieron nada malo ni deferente, a lo que hace una pareja en su privacidad, "somos una pareja normal, que lastimosamente alguien nos expuso...pero ¿en que momento usted es un santo que se encandaliza con la situación?". Por su parte, Dani Duke fue tajante con su mensaje:

Siempre he sido abierta con mi sexualidad y he competido en varias ocasiones lo mucho que la disfruto, asi que no veo el porque les sorprende ver a una pareja en uno de sus momentos íntimos, no es una situación que yo hubiese querido pero tampoco es algo que pueda cambiar. Violentaron mi intimidad y ya se están tomando acciones legales, porque ningún ser humano es dueño de la intimidad de otro, expresó Dani.

La joven añadió que no pretende educar ni cambiar el mundo, "pretendo continuar con mi vida como siempre lo he hecho, de una manera tranquila y con la convicción de que jamás he hecho daño a nadie". Reiteró que se encuentra bastante tranquilan y con mucha calma y llena de amor. Ambos concluyeron con que pasarán la página y que no le darán más largas al tema.

