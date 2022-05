Dani Duke y La Liendra divirtieron al compararse con caricaturas

Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, y su novia Dani Duke se han convertido en la pareja de influenciadores más sonada del mundo digital, pues desde que confirmaron su noviazgo no hay día en el que no se les vea juntos.

Recientemente, a través de las historias de la cuenta oficial de Instagram del creador de contenido, el influenciador apareció junto a la hermosa mujer para preguntarle a sus seguidores si no era cierto que ella se parecía a Candace, un personaje de la caricatura de Disney Phineas y Ferb.

Sin embargo, la joven lo sorprendió al rápidamente enseñar una caricatura de Pollito, de la serie animada Vaca y Pollito de Cartoon Network, y preguntar si el personaje se parecía a él debido a sus facciones delgadas.

“Ey, liendritas, confirmen si mi novia no parece a Candace, la de Phineas y Ferb”, manifestó el joven mientras enfocaba a Dani Duke, a lo que ella seriamente respondió “Confirmen si Mauricio no se parece a Pollito, de Vaca y Pollito”.

El joven reaccionó con gracia y pidió que buscara una imagen de Candace para hacer la comparación con ella, pero la joven se negó al escudarse en que la historia de Instagram ya se iba a acabar.

Eso sin duda alguna generó una divertida discusión entre los influenciadores que hasta terminaron comparando a la creadora de contenido Aida Victoria Merlano al compararla con Oliva, la esposa del clásico Popeye.

“No, no,no ,no, mi novia no se parece a Candace, se parece a Oliva (risas) a la mujer de Popeye”. Sin embargo, Dani Duke manifestó que ese personaje no era rubio por lo que no tenía sentido. Sin embargo, para no dejar pasar el personaje, lo relacionó con Aida al decir “¿Sabes quién se parece a Oliva? Aida, Aida Victoria se parece a ella”.