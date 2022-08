“Luchen por sus sueños”, Dani Duke y el inspirador mensaje a sus seguidores

La creadora de contenido digital e influenciadora Daniela Duque, mejor conocida en las redes sociales como Dani Duke, dejó a un lado las polémicas para enviar un reflexivo mensaje a sus cientos de seguidores que han estado presentes en cada una de sus etapas como figura pública.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, la hermosa joven compartió un corto audiovisual en el que dedicó unas palabras a los internautas.

Según se puede ver en el video, que ya cuenta con más de nueve mil ‘Me gusta’ en menos de una hora, Dani Duke compartió diversos momentos de su vida, algunos de ellos junto a su novio, el también influenciador ‘La Liendra’.

“Todo lo que he logrado hasta hoy, bebesaurios, lo he logrado con esfuerzo y mucha dedicación y sí hay días buenos, hay días malos, pero siempre, siempre, trato de dar lo mejor de mí, así hayan obstáculos. Eso me ha llevado a cumplir todos mis sueños y todas las metas que yo me propongo. Bebesaurios, esto es un mensaje para que sin importar las circunstancias luchen por sus sueños, aprendan un nuevo idioma, viajen, salga, conozcan, vivan y llénense de muchísimas experiencias, porque de eso se trata la vida”.