Dani Duke sorprendió a más de uno con su angelical canto

La creadora de contenido y empresaria Dani Duke se caracteriza en sus redes personales por sus contenidos de humor, belleza, moda y sobre todo, por las experiencias en pareja que comparte con su novio, el también influencer Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como 'La Liendra'.

Sin embargo, en las últimas horas impactó a sus más de 4,1 millones de seguidores, al darle un giro radical a sus contenidos tradicionales y mostrarse cantando exigentes canciones de reconocidas interpretes a nivel nacional e internacional, como lo son Selena Gómez y la cantautora barranquillera Shakira.

Recordemos que en varias ocasiones Dani se ha declarado una fanática empedernida de la colombiana, tanto así, que el pasado Halloween quiso rendirle tributo a su interprete favorita, personificando uno de sus outfits como disfraz.

Una nueva muestra de su admiración por ella y por su música la hizo hace tan solo unas horas, al cantar a pulmón herido y con mucha actitud, uno de sus sencillos, al que le dedicó una buena cantidad de historias, demostrando lo mucho que le apasionaba cantarla.

Dani Duke interpretó sencillos de Selena Gómez y Shakira

Vale aclarar, que fue luego de que Duke se mostrara contando al salir de la ducha, que quiso habilitar la famosa dinámica de preguntas, donde le preguntó a sus fanáticos qué les gustaría que ella les cantara. Estos fueron los que eligieron las artistas, desde luego, basados en los gustos que ya conocen de la antioqueña.

Como se puede evidenciar, priemro le pidieron cantar una de la actriz y cantante Selena Gómez, a lo que Dani entonó uno de sus más recientes sencillos, en una dupa de historias, donde no solo emocionó con su tono de voz angelical, sino con su excelente pronunciación del inglés.

Posteriormente, le pidieron que interpretara cualquiera de Shakira, a lo que aprovechó para cantar, bailar y disfrutarse a plenitud, uno de los himnos "Pies Descalzos" de la barranquillera. Aquí se notó el esfuerzo de Dani por imitar los matices característicos de Shakira.

Fue cuestión de horas para que diversas páginas de entretenimiento digital replicaran los clips, destaando todo tipo de posturas por parte de los internautas, unos, elogiando la dulzura de su voz y otros, criticando que es una influencer más que se las quiere dar de cantante.

"Se nota que lo está haciendo por hobbie no porque quiera creerse cantante y para ser empírica me parece que tiene una voz muy dulce", "no es por nada pero lo hace hasta mejor que mucho disque cantantes", "ahora todos los influencers quieren volverse cantantes, ¿qué necesidad?" y "no demora en sacar canción con su talentoso novio jajajaj que pena", fueron algunos de los comentarios.

