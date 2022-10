Dani Duke sorprendió a La Liendra con romántica serenata

La relación entre los creadores de contenido La Liendra y Dani Duke, es sin duda una de las más sonadas de las redes sociales y farándula nacional, por sus contenidos independientes, en pareja, sus exorbitantes viajes y sobre todo, por las múltiples confesiones que hacen en pareja, donde dan a conocer públicamente detalles inéditos de su relación.

Por si fuera poco, son las constantes muestras de amor las que los llevan a apoderarse de las tendencias digitales y como muestra de ello, está el más reciente clip que compartió Dani en su cuenta oficial de Instagram, donde presumió la romántica sorpresa que preparó para celebrar el nuevo triunfo de su pareja.

La bella antioqueña también dejó ver lo nerviosa que se encontraba porque es la primera vez que sorprende a sus parejas con este tipo de detalles y lo único que pedía, era que esta presentación, fuera del agrado del cafetero.

Al parecer, su intención rindió frutos, ya que aprovechó la primera transimisión en Twich de su novio, para llegarle en presencia de todos los conectados para recordarle cuanto lo ama y lo orgullosa que se siente de todo lo que sigue sumando a su trayectoria digital.

Como se puede evidenciar, este la recibió con una gran sorpresa y emoción, porque también era la primera vez que le obsequiaban algo así. A esto, respondió con un amoroso beso, abrazos y hasta baile al final de la serenata, cuando la agrupación entonó ritmos muy típicos y folclóricos de la cultura mexicana.

"Yo no me esperaba esto, estoy sorprendido, mi primera serenata, estoy tan sorprendido como ustedes, no sé en qué momento mi novia organizó todo esto...es increíble lo que me hizo sentir mi novia, todos merecemos una novia como la que yo tengo, deseo que la encuentren y difícil porque solo hay una y la tengo yo", expresó el cafetero.