Dani Duke se midió varios vestidos de novia y emocionó a sus seguidores

La creadora de contenido Daniela Duque, mejor conocida en redes sociales como Dani Duke, emocionó a sus seguidores al enseñar un par de videos y fotos en los que se le veía lucir diversos vestidos de novia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, la joven influenciadora le comentó a los internautas que se encontraba en un ‘corre, corre’ debido a que al día siguiente viajaba y que además en una semana y media tenía un importante evento.

Luego de esta historia, Dani Duke compartió una fotografía en la que se le veía utilizando un elegante vestido de novia que terminó emocionando a sus seguidores, pues muchos creyeron que se iba a casar con su novio Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra.

Sin embargo, luego de esto, la joven aclaró que no se iba a casar y que solo quería medirse algunos vestidos de novia para ver cómo lucía en uno de ellos.

Y es que días atrás, la joven había bromeado con que estaban realizando los preparativos de su boda.

“Obviamente no me voy a casar, calma, tranquilos. Tengo un evento muy importante en dos semanas. No es mi matrimonio, pero ¿Será que le preguntamos si me puedo medir un vestido de novia?”, aclara minutos después la creadora de contenido.