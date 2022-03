Dani Duke rompe su silencio y habla por primera vez de su video íntimo

Dani Duke recientemente sorprendió a muchos de sus fanáticos en las redes sociales, luego de haberle dado frente al tema de su video íntimo en el que estaba con su pareja Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, y, hablar de esto por primera vez, mencionándolo de su propia boca.

La joven que tuvo que pasar por este bochornoso incidente en días anteriores luego de que un amigo suyo tomara sin permiso su celular y extrajera dichos videos de su intimidad, recibió la duda de un seguidor y aclaró por todo lo que pasó en esos días.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que Duke decidió activar la dinámica de Preguntas y por esta razón uno de sus fans indagó si ella había estado afectada por la filtración de el audiovisual.

A lo que Daniela respondió:

"La verdad, sí me afectó a mi y a mi familia. O sea... muchísimas cosas que ustedes no se dieron cuenta que obviamente no tenían por qué darse cuenta porque no lo comparto. Sino que trato de hacerme muy fuerte", fue parte de su discurso.