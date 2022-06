Dani Duke reveló que antes de La Liendra tuvo una relación toxica

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, la influenciadora Dani Duke realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece esta red social para interactuar con sus seguidores, pero esta vez con un enfoque completamente diferente al que están acostumbrados.

UNA RELACIÓN TÓXICA

En esta ocasión la creadora de contenido puso como temática ‘StoryTimes sobre su vida en general’, en donde varios internautas aprovecharon para preguntar sobre cuál había sido su primera borrachera o la pelea más fuerte que ha tenido en su vida.

Esta última, la influenciadora la relacionó con una de las relaciones sentimentales que tuvo con una persona, de la cual no reveló su identidad, y con quien claramente estuvo antes de conocer a Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’.

“Yo creo que las peleas más fuertes que yo he tenido en mi vida han tenido que ser con un exnovio que… Una relación que yo tuve, era la relación más toxica, o sea ahí es el verdadero significado de la toxicidad era esa relación”, respondió la creadora de contenido.

Por otra parte, reveló que su primera borrachera había ocurrido en un ambiente bastante familiar por lo que no fue nada extravagante o fuera de lo común.

“La primer borrachera mía, o la primera vez que yo me acuerdo haberme emborrachado así como, no prendido, sino emborrachado fue en mi finca en la fiesta que estaba haciendo mi papá, no sé si era navidad o el cumpleaños, algo estaba haciendo una fiesta”.

