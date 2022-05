Dani Duke reveló los cambios físicos que quiere tener

La creadora de contenido y ahora empresaria Dani Duke, aprovechó gran parte de sus historias de Instagram, para hablar con sus seguidores sobre los cambios físicos que quiere lograr y los pasos que está tomando para lograrlo, desde luego, de la mano de un profesional en nutrición, que le dio su respectivo plan de alimentación para lograr la meta que tiene con su cuerpo.

Yo quiero subir masa muscular, estoy muy flaquita, pero no quiero subir en grasa sino es musculito, más que todo las piernas, los bracitos, como no estar tan flaquitica, sino que como les digo, subir masa muscular, entonces me mandaron a comer bastante, pero comer bien, comer saludable, comer cosas que me van a servir para la meta que yo tengo con mi cuerpo.

Tras esto, confesó que en la búsqueda de buenas alternativas para lograr sus cambios, se encontró con mucha información errada en la web y por ello, aconsejó a sus seguidores a que se asesoren de un profesional y no se dejen llevar por las dietas extremas o coloquiales que ven por ahí, ya que incluso pueden resultar contraproducentes para el organismo.

En su caso reveló que su nutricionista de pila le mandó a comer mucha proteína, carbohidratos y frutas, incluso en horas en que las supuestas páginas especializadas recomendaban no hacerlo. Esto, representa un cambio en su dieta habitual, ya que ella no ingería muchas proteínas en sus comidas y descubrió que eso no le ayudaba a cumplir los objetivos que tiene con su físico.

Dani Duke desmintió algunos tabús nutricionales, desde su experiencia personal

Otros de los estigamas más frecuentes que hay en torno a la dietas y planes nutricionales, es que supuestamente las personas deben renunciar a la comida, pero esta aclaró, desde su experiencia personal, que para nada es así, ya que solo es saber negociar con el cuerpo y comer bien, a horas, en porciones adecuadas y saber qué propiedades aportan ciertos alimentos y si coinciden con los propósitos que quieren lograrse.

"Somos lo que comemos...les voy a dar un consejo si ustedes quieren o tienen un reto en su nutrición o cómo se quieren ver con su cuerpo, vayan donde un nutricionista, donde un experto en el tema, sino que uno escucha mucha información y se puede confundir y no toda esa informació es apta para el cuerpo, cada cuerpo es diferente y cada necesidad es diferente".

