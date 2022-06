Dani Duke reveló quién es su creador de contenido favorito

Hace un par de días las influenciadora Dani Duke se dejó ver muy emocionada por su reencuentro con su novio Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, quien pasó unos días en Europa sin ella debido a que se adelantó para asistir a la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool que se jugó el pasado 28 de mayo en París.

Ahora, la pareja se encuentra nuevamente junta disfrutando de sus maravillosas vacaciones en Madrid, España junto a varios de sus amigos más cercanos. Sin embargo, Dani Duke y La Liendra se separaron durante un par de horas para realizar diferentes actividades, pues por un lado Dani quería ir de compras mientras que La Liendra tenía planeado crear contenido para sus redes.

En esta ocasión, el infuenciador decidió realizar un tour personalizado para enseñarle a los internautas varios lugares emblemáticos de la ciudad.

A raíz de este nuevo e interesante contenido, Daniela decidió pronunciarse a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, para revelarle a sus seguidores quién era su creador de contenido favorito.

Luego de que La Liendra realizara su contenido y de que Dani realizara gran parte de sus compras, la pareja decidió reencontrarse para ir a almorzar juntos, y mientras esperaban la comida, la influenciadora aprovechó el momento para agradecerle al instagramer por el regalo que le había enviado cuando ella se encontraba en Colombia.

Sin embargo, la respuesta de La Liendra no fue la esperada ya que este manifestó no haberle enviado nada.

“Novio yo no te había dado las gracias por las flores y las fresas con chocolate que me mandaste”, le manifiesta Dani, a lo que él responde extrañado “¿Las qué? Bebé yo no te mandé nada. Yo no le mandé nada, ¿Quién le mandó algo?”.