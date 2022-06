A Dani Duke no la dejaron entrar a la basílica del Vaticano por su outfit

La influenciadora Dani Duke no la dejaron ingresar a la basílica de San Pedro del Vaticano por el outfit que llevaba.

Así lo reveló su novio, el también creador de contenido ‘la Liendra’, por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores.

Allí se mostró muy emocionado al llegar a la Ciudad del Vaticano, donde se mostró junto a la maquilladora.

Dani Duke también se dejó ver muy feliz al saber que conocería por dentro de este emblemático lugar.

Desde afuera de la basílica se dejó ver luciendo un corto jean, un crop-top de color blanco con una carita feliz en medio y una blusa abierta de color fucsia.

Una vez intentaron entrar, a la maquilladora no la dejaron por su outfit, pues recordemos que según las normas para visitar la basílica es prohibido usar prendas que dejen mucha piel al descubierto.

“A mi novia no la dejaron ingresar por estar así, está en short, no está mal, pero no se puede, no dejan entrar. Es pecadora para la iglesia”, señaló con el humor que lo caracteriza.