“Si yo puedo, cualquiera puede”, Dani Duke incentivó a sus seguidores a ejercitarse

La creadora de contenido Dani Duke ha mostrado durante varias semanas por medio de sus redes sociales todo su proceso físico para lograr su cuerpo soñado. Y es que la joven trata de compartir con sus seguidores diversos aspectos de su vida con el fin de entretenerlos o incentivarlos, como en esta ocasión.

La infuenciadora envió un mensaje a los internautas por medio de sus historias de Instagram, en donde acumula poco más de cuatro millones de seguidores, para incentivarlos a llevar una vida más sana por medio del ejercicio, poniéndose a ella misma como ejemplo.

Y es que como lo ha manifestado en varias ocasiones, Dani Duke suele tener agendas bastante apretadas en su diario vivir, por lo que, a pesar de esto, logra sacar el tiempo para poder llevar a cabo su rutina de ejercicio.

“Si yo puedo… Yoooo que nunca me ha gustado hacer ejercicio (emoji riendo) me he demostrado a mí misma estos dos últimos dos meses que SÍ puedo ser disciplinada con el ejercicio… Que sí hay tiempo (Hay que ser ordenado) Bbsaurios créanme que, si yo puedo, CUALQUIERA puede lograr ser juicioso con el ejercicio”.

Además de esto, la joven manifestó que lo único que buscaba con esto, más allá de lograr su cuerpo soñado, era convertir esta actividad en un hábito.

“Solo espero llegar al punto en que diga: es que me hace falta hacer ejercicio si no entreno un día siento que no es igual”, fue parte del mensaje que compartió con sus seguidores.

UNA DECISIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DEL FÍSICO

La joven influenciadora ha dejado claro en varias ocasiones que el ejercicio no es algo que realmente le guste, por lo que se encuentra en este proceso para cambiar esta perspectiva de su vida y llevar una vida saludable, pues aunque sabe que esto también hace parte de tener su cuerpo soñado no es una prioridad en su vida.

Recordemos que anteriormente Dani Duke manifestó que el aspecto físico de las personas no era algo que le llamara totalmente la atención, de hecho, se refirió a su actual pareja Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, al decir que nunca le han gustado los hombres hermosos.

Además, destacó la inteligencia del creador de contenido al decir que “Mauricio es una de las personas más inteligentes que yo conozco y creativas que yo conozco. Ustedes sólo conocen como un uno porciento de una faceta de él, pero hablar con él realmente es como un placer gigante” dijo la influenciadora en un video.

