Dani Duke grabó video sin maquillaje y sorprendió a sus seguidores

Luego de que se conociera el video íntimo, de los influenciadores Dani Duke y su novio, Mauricio, conocido como ‘La Liendra’, más de uno ha hecho comentarios al respecto, sin embargo, la pareja también los hizo.

Temas relacionados: Dani Duke y La Liendra se pronunciaron tras su video íntimo

‘La Liendra’ sí quiso fijar posición sobre el tema, y justo antes de abordar su viaje a Madrid, quiso decir cómo se sentían, cómo estaban y cómo había pasado el hecho del video. También aseguró que están en un gran momento de la relación y que no se arrepiente de los mostrado, porque, no era la intensión, pero no estaban haciendo daño a nadie.

Sin darle más relevancia a este tema personal, y asegurando que tomarán las vías legales, siguieron sus historias en su cuenta de Instagram mostrando su recorrido hasta llegar a España.

Al llegar ahí, Dani Duke no quiso pasar por alto cada momento en este país en el que al parecer van a cumplir varios sueños de su novio, Mauricio.

Te puede interesar: Yina Calderón se refirió al video filtrado de la Liendra y Dani Duke

Pero se dejó ver en un video su transformación con y sin maquillaje donde aparece noqueando a la pantalla y de la nada aparece a con un maquillaje, peinado increíble, destacando sus rasgos y su belleza.

En el video se puede ver cómo Dani Duke hace un cambio radical en su apariencia y deja a sus miles de seguidores deslumbrados, pues se deja destacar además con su look toda su figura. Pero al mismo tiempo se deja ver en una actitud como de pelea, o como quien esquiva cada uno de los golpes que quisieran darle, por lo que muchos les dejaron mensajes de “guerrera”, “eres poderosa”, y más.