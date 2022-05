Dani Duke reaccionó al regalo que La Liendra le hizo a su mamá

La creadora de contenido Daniela Duque, mejor conocida en el mundo digital como Dani Duke, es una de las tantas influenciadoras que acostumbra a compartir por medio de sus redes sociales cómo es su día a día.

En esta ocasión la hermosa mujer reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, para manifestar su molestia luego de que su madre la comparara con La Liendra.

Como ya muchos sabemos, el creador de contenido sorprendió a su madre la noche del pasado lunes con una presentación privada del mismísimo artista de música popular Jhonny Rivera. Y es que el instagramer quiso festejarle por todo lo alto su cumpleaños número 50, por lo que alquiló un salón de eventos para llevar a cabo la celebración.

"Liendritas ¡wao! una noche muy especial para mí, los 50 años de mi madrecita hermosa, estoy nervioso, todo el día estuve preparándole su fiesta porque quiero que salga tan especial y tan inovlidable, que me encargué de todos los detalles personalmente, así que vemos que aquí están terminando, está quedando todo hipermega hermoso, yo no sé cómo se celebran unos 50 años, pero yo los estoy celebrando de la forma más inolvidable que le pueda quedar a la cucha".

Resulta que la madre de Dani Duke no pudo evitar ver por la hermosa fiesta que La Liendra le organizó a su madre para celebrarle su nueva vuelta al sol, por lo que decidió comentarle a la joven lo mucho que admiraba a La Liendra por ser tan buen hijo y por ser tan detallista con la mujer que le había dado la vida.

Esto hizo que Dani Duke se pronunciara al respecto, pues sintió que su mamá le estaba queriendo decir algo más que demostrar su admiración por su novio.

“Hay algo que me pasa a mí y quiero saber si a ustedes también les pasa, Mauricio, alias La Liendra, alias mí novio, no hace ver como malos hijos a todos los seres humanos de la humanidad. O sea, él es tan buen hijo. Mi mamá me llamó y me dijo como: Mauricio es tan buen hijo con esa mamá. Ay tan linda, tan afortunada. Él la ama, como es de hermoso con ella… Y yo soy como… ¿Nos estás queriendo decir algo mamá? O sea… No, adóptalo, adóptalo”.