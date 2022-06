Dani Duke fascinó a los internautas con deslumbrante pinta parisina

En las últimas horas, un reconocido grupo de creadores de contenido en Colombia formado por Dani Duke, La Liendra, La Segura, Javier Cardona, Daiky Gamboa, entre otros, comenzaron a presumir las que serían las vacaciones de su vida tras irse de viaje juntos por Europa, donde visitarán diferentes países a lo largo de las semanas que se vienen.

Su paseo comenzó en Madrid en España, donde arrivaron para visitar tiendas y restaurantes de lujo, que desde luego han compartido con sus millones de seguidores en redes. Tras esto, los influencers contaron y mostraron que su segundo destino sería París, donde lucieron unas deslumbrantes pintas.

Quien más llamó la atención por su look y outfit fue la creadora de contenido de belleza y moda, Dani Duke, quien optó por unos flequillos, boina francesa y un set de crop top y falda para recorrer las calles parisinas y visitar algunos de sus destinos más emblemáticos.

Su pinta y look hicieron que sus millones de seguidores reaccionaran rápidamente con múltiples mensajes que en su mayoría, elogiaban su belleza y buen gusto. Otros aprovecharon para desearle su mejor vibra en lo que serán sus vacaciones por diferentes destinos del continente europeo.

"Hermosa Dani", "esta mujer siempre arraza con sus outfits", "borraste a todos mi Dani, te ves como una diosa con esa pinta y ese look", "tu emoción es porque puedes recorrer esa ciudad tan romántica junto a la persona que amas", "me encanta esa fascinación de Dani aún cuando ya ha viajado antes a ese lugar y a tantos otros" y "pásala súper estas encantadora", fueron algunos de los comentarios.

Desde luego no se puede ir a París sin visitar su icónica Torre Eiffel, la cual la antioqueña ya había conocido en oportunidades anteriores, pero se mostró igualmente emocionada por poder hacerlo junto a su pareja Mauricio Gómez, su hermana Verónica y algunos de sus amigos más cercanos.

"No lo puedo creer, no lo puedo creer, me voy a desmayar, me voy a desmayar...Estoy muy feliz de estar aquí, cada vez que vengo a París es como si fuera la primera vez...niños, ustedes pueden creer que estamos en París", fueron las palabras que usó la también empresaria para reiterar su felicidad.