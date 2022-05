Dani Duke reveló fotografías de su niñez al enviar mensaje de cumpleaños a su hermana

La influenciadora Daniela Duque, mejor conocida en las redes sociales como Dani Duke, recientemente sorprendió a sus seguidores al enseñar varias fotografías antiguas en donde aparece junto a su hermana mayor.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora quiso enviarle un mensaje público a su hermana para desearle un feliz cumpleaños, pero lo que más llamó la atención de los internautas fueron las fotografías que utilizó.

Y es que Dani Duke acompañó cada uno de los mensajes con diferentes instantáneas en las que aparece con la mujer cuando eran apenas un par de niñas.

La primera instantánea fue de su hermana disfrazada del personaje de Disney Minnie Mouse acompañado de un mensaje que anunciaba que hoy estaba cumpliendo años su hermana.

“Hoy está cumpliendo años el ser que más AMO en mi vida. El regalito que Dios me dio en esta vida. La persona que más me cuida y me protege en el univeros. My lil big sis!!! (En español: mi pequeña hermana mayor)”.