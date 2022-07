Dani Duke sorprendió a sus seguidores al mostrar una ‘extraña’ parte de su cuerpo

La influenciadora paisa Daniela Duque, mejor conocida en el mundo digital como Dani Duke, sorprendió recientemente a sus seguidores al revelar una ‘extraña’ parte de su cuerpo mientras se realizaba una pequeña perforación.

Te puede interesar: Dani Duke y la Liendra mostraron su comida favorita y sorprendieron a sus seguidores

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, la creadora de contenido de belleza y cuidados de la piel compartió el momento en el que reabriría uno de los huequitos de sus orejas para incorporar nuevos aretes. Durante el proceso la joven explicó que hasta hace poco había comenzado a utilizar una vez más accesorios en las orejas ya que era alérgica y su cuerpo estaba respondiendo bien.

“Ustedes se acuerdan, ustedes me siguen hace mucho tiempo saben que yo no me ponía aretas, que yo era alérgica. Apenas este año fue que me empecé a poner areticas y yo veo pues como que voy viendo que mis orejas están respondiendo bien y a mí me encanta”, expresó la inflenciadora.

Dani Duke expresó que los aretes siempre le habían parecido hermosos, pero que además del problema de las alergias también había algo más, y es que según enseñó por medio de los audiovisuales la hélice de sus orejas se encuentran completamente pegadas a la escafa por lo que es imposible realizar perforaciones en este lugar sin que luzcan un poco extrañas.

O sea, yo veo como a estas niñas todas tienen estas orejas así llenas de piercings y yo digo: ¡Me encanta! Pero hay otro problema en mí. A parte de que soy alérgica miren lo que pasa, mi oreja es pegada, o sea, ustedes si ven que las personas tienen esto acá (la hélice) Yo no, yo tengo eso super pegado. O sea, literal es pegado”.

LA DIVERTIDA ‘RAZÓN’ POR LA QUE DANI DUKE TIENE SUS OREJAS PEGADAS

Además de esto, Dani Duke divirtió al contar la supuesta razón del por qué sus orejas son diferentes a la anatomía normal. Y es que, según su hermana menor, cuando la joven nació los doctores la tomaron de las orejas y por eso se le pegaron.

“Mi hermana pequeña me decía que yo chiquita era tan fea que el doctor me sacó así (de las orejas) y que por eso se me pegaron las orejas, pues era la teoría de mi hermana cuando yo era chiquita”, narró la hermosa joven.

No dejes de leer: La Liendra y Dani Duke se hicieron románticas dedicatorias de celebración de mes