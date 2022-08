"No era lo que esperaba", Dani Duke se sinceró sobre su aspecto físico

La influenciadora Dani Duke, recientemente sorprendió a sus más de 4,1 millones de seguidores con un sorprendente cambio de look, pues la antioqueña venía desde hace varios años con un color rubio sobre su cabello, que ya era bastante característico y por el cual le decían "La mona".

Sin embargo, Daniela decidió hacerse un cambio en su color a un castaño claro, algo que, sin duda, encantó y sorprendió a sus seguidores, asimismo, a su novio, el creador de contenido ‘la Liendra’, quien en un video que compartió la influenciadora no dudó en expresar su gran sorpresa con el cambio de look de ella.

Algo que caracteriza a la antioqueña es su cercanía con sus fans, por eso, a menudo hace dinámicas con ellos para que puedan indagar y conversar con ella.

Precisamente, la actriz abrió un espacio para que sus seguidores le indagaran sobre cualquier aspecto de su vida privada, algo que, no pasó por desapercibido y algunos aprovecharon para preguntarle por temas de su aspecto físico.

La influenciadora había compartido con sus seguidores que venía siguiendo una estricta dieta complementaria a su ejercicio para poder lograr un objetivo que tenía con su cuerpo, por eso, había estado trabajando junto a una nutricionista de la mano para poder conseguirlo, sin embargo, reveló que en su último chequeo las cosas no fueron como esperaba.

Me fue bien, no tan bien como quisiera, pero bien, bajé grasa y aumenté masa muscular, pues yo quería subir más masa muscular, entonces por eso cambiamos algunas cosas del plan de alimentación para lograr lo que deseo.

La influenciadora fue indagada por uno de sus seguidores sobre la parte que más le gusta de su cuerpo y de su rostro, pues aunque en varias ocasiones los internautas han destacado sus labios y su nariz, Daniela reveló que hay dos partes que le gustan más que las mencionadas.

Asimismo, la influenciadora fue indagada sobre su ropa interior de preferencia, pues la pusieron a elegir entre cacheteros y tangas, al que contestó sin misterio, revelando que aunque le parecen cómodos los cacheteros en su armario hay más tangas que cualquier otro estilo.

La influenciadora, fue indagada por un internauta sobre el color de su cabello, aunque recientemente se arriesgó a cambiarse su característico rubio, ya algunos le preguntan por un cambio de color a futuro, pues un internauta le indagó sobre si se arriesgaría a colocarse una tintura de color de negro, algo que, al parecer no está en sus planes.

No me tinturaría de negro el cabello porque me vería demasiado brusca de rostro y se me marcarían más las facciones, sin miedo a equivocarme creo que jamás me lo tinturaré de negro.