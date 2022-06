Dani Duke compartió con sus seguidores un valioso consejo de su padre

La creadora de contenido Daniela Duque, mejor conocida en el mundo digital como Dani Duke, compartió con sus cientos de seguidores un valioso consejo que le dio su padre hace un par de años cuando tomó la decisión de independizarse.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, la influenciadora quiso realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social para interactuar con sus seguidores, pero esta vez con un enfoque diferente.

Para hacer más interesante la dinámica y tener un enfoque claro, la creadora de contenido puso como temática StoryTimes sobre su vida en general, por lo que varios internautas aprovecharon para preguntar sobre su primera borrachera o de alguna pelea lo bastante fuerte como para recordarla en la actualidad.

Sin embargo, hubo una en específico que llamó la atención de la joven, la cual estaba relacionada a su experiencia al independizarse completamente. Esto hizo que la joven recordara un consejo bastante valioso que su padre le dio cuando ella decidió vivir completamente sola y hacerse cargo de su vida.

UN VALIOSO CONSEJO DE SU PADRE

“Cómo fue la experiencia de independizarte de tu primer hogar (familia)”, fue la pregunta que llevó a Dani Duke a compartir el valioso consejo que su padre le dio años atrás, no sin antes destacar que ella siempre ha sido una mujer muy responsable con el dinero, por lo que en parte a ayudado a que logre sus objetivos con total claridad.

“Yo me fui literal a los 18 años de la casa. Siempre he tenido un alma como muy independiente. Pedí mi herencia en vida y yo siempre he sido muy juiciosa, entonces mis papás como que me apoyaron a ese paso y esa nueva vida”, explicó la influenciadora.

Dani Duke también compartió con sus seguidores las sabias palabras que su padre le dio cuando inició esta nueva aventura y manifestó que estas palabras les serviría a más de uno.

“Les voy a dejar este consejo de vida que me dio mi papá y siempre que puedo se lo doy a las personas que quiero y como a ustedes los quiero mucho, les voy a dar este consejo y es que, conseguir dinero es fácil, la plata ya está en la calle, o sea, no es sino salir y trabajar y la plata está. Lo difícil y el reto de la vida es saber administrar la plata, saber cuáles son tus prioridades. En qué puedo gastar, en qué puedo invertir. Ese es el verdadero reto”.

