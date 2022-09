Dani Duke no se quedó callada ante seguidora que la llamó "desnalgada"

La bella antioqueña Dani Duke, se caracteriza ante los ojos de Colombia por ser una de las creadoras de contenido con mayor alcance para el público juvenil y sobre todo para las niñas, que la tienen como referente de moda y belleza, por los talentos que la mujer demuestra con sus outfits, looks, maquillajes etc.

Otro de los aspectos que la mantiene en constante noticia en la farándula nacional es su relación con el también creador de contenido antioqueño Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra. A esto, se suman sus intervenciones estéticas, que para comienzos del 2022 la llevaron a apoderarse de las tendencias por sus intervenciones en conjunto.

Recordemos que la paisa se sometió a varios procedimientos en un mismo día, con el fin de estilizar su figura: se trató de una lipotransferencia, que consta de retirar los excesos de grasa en la zona abdominal, para después aprovecharla e inyectarla en la zona de los glúteos, para darle mayor volumen a esta zona y de esta manera, lograr una figura más curvilínea, que era lo que en este caso ella deseaba: verse delgada y con un poco más de cola.

Ahora y para preservar los resultados de su tratamiento estético, la joven inició una rutina de alimentación y ejercicio de la mano de su nutricionista de cabecera y su entrenador en el gym. Con esto, espera conservar sus curvas, cinturita y sobre todo, engrosar un poco el tamaño de sus piernas.

Mostrando lo orgullosa que se siente con su proceso, la antioqueña compartió un Reel en su Feed de Instagram, donde mostró con bellas y sensuales fotografías y clips, lo enamorada que está de su aspecto físico y de lo que ha logrado a nivel personal y profesional.

A esto, una seguidora respondió con un ofensivo mensaje, donde dijo que "desnalgada" si era, ya que solo era cuestión de retirarle las prótesis para comprobarlo. A esto, Dani aprovechó para recordarle que ella no tiene dichas siliconas en sus glúteos y le explicó con un amoroso mensaje, en que constó su procedimiento.

Mi bebé hermosa no tengo prótesis, les he contado mil veces y he sido muy sicnera con TODOOOO lo que me he hecho, en enero me hice una lipotranferencia, te explico: me sacaron grasa y me la transfirieron a la nalga. Mi Doc fue Oscar, aprovecho y dejo el nombre porque me lo preguntan mucho, lo súper recomiendo, todo lo que me quiera operar en la vida siempre quiero que sea el y nadie más que él, es el mejor del planeta.