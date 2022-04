Dani Duke aclara a sus fans sus procedimientos estéticos

La influenciadora Dani Duke se sinceró con sus millones de fanáticos y le despejó algunas de sus dudas más frecuentes.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre sus curvas.

Primero la interrogaron sobre si se puso hilo en la cola para levantarla y esta detalló que no.

Según destacó una vez sí hizo uso de esta técnica, pero en su rostro y el resultado no fue de su agrado.

“No me he puesto hilos en la cola, una vez me puse hilos para perfilar el rostro y se soltaron como a la semana, no me gustó el producto en sí, en la nalga yo tengo es grasa”, expresó.