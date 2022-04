Daiky Gamboa responde a La Liendra por el tema de la camioneta

Recientemente, La Liendra contó varias historias en donde explicaba cómo vendió su camioneta Porsche y que, cuando estaba a punto de cerrar un gran negocio con ese carro, se le fue para abajo porque su amigo Daiky se la había estrellado y, al principio, se lo habría negado.

Resulta que ahora Daiky salió a contestar a este hecho y, aunque no habló de la historia como tal o del momento en el que su amigo le prestó este lujoso carro, sí se refirió a las redes sociales y a la manera en que las usan algunos influenciadores.

Y es que Gamboa dijo que, para él, las redes sociales son un peligro si no se usan con responsabilidad, pues uno no podía estar publicando todo lo que pasa en la vida porque, además, se puede caer en hipocresías.

“A uno de frente, la gente le dice como ‘Ay no, te quiero mucho, te perdono, todo está bien’ y luego llegan y hablan mie*** de usted a diestra y siniestra en las redes sociales con tal de tener algo que montar a las historias del día de hoy […] Me han escrito cosas muy bonitas. Muchísimas gracias. Lo agradezco de verdad en el alma […] Viva más con los suyos, viva más allá en la realidad que acá, no todo hay que compartirlo, no todo hay que mostrarlo” aseguró Daiky en su video.