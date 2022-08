Daiky Gamboa confesó que él planeó con Dani Duke la polémica broma

El influenciador Daiky Gamboa, al igual que su colega y amiga Dani Duke, decidió sincerarse sobre la polémica que provocó la broma en la que supuestamente la maquilladora le hacía creer a él que le obsequiaba un carro.

La joven confesó que todo fue actuado y consensuado con un guion incluido y un plan de trabajo de varios días.

Daiky también se pronunció en su cuenta de Instagram, donde suma casi dos millones de seguidores, detallando que decidió decir la verdad, pues no se sentía bien consigo mismo.

“Invito a todos a que vean estos videos con detalle, sobre todo a esos jueces perfectos sin pecado alguno que me han escrito en los últimos días. Y espero que les quede alguna enseñanza, porque a mí por lo menos me quedaron muchas y eso lo agradezco” , agregó en la descripción de la publicación.

En la grabación se dejó ver desde su casa ofreciendo una reflexión sobre lo sucedido y explicando por qué decidió contar la verdad.

“La justicia va de la mano de la hipocresía porque cuando tú te crees muy justo de señalar a alguien por algo que consideras injusto se te está olvidando la cantidad de veces que tú has hecho lo mismo o cosas diferentes, pero con la misma connotación. Yo he tratado toda mi vida, obviamente no soy perfecto, que una de mis banderas ha sido no ser ni injusto ni hipócrita y es por eso que en los dos últimos días de mi vida no he podido dormir bien”, señaló.