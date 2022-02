¿Indirecta? Así opinó Daiky Gamboa sobre la despenalización del aborto

El influenciador y diseñador Daiky Gamboa dio su opinión a sus miles de fanáticos sobre la despenalización del aborto luego de que fuera aprobada por la Corte Constitucional hasta las 24 semanas de gestión.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de medio de seguidores, el joven compartió una imagen en la que se refirió al respecto.

“Buenos días para todos en especial para todas las que hoy se despiertan en una Colombia que les permite decidir sobre sus cuerpos y sus vidas y que está teniendo en cuenta el hecho de que no toda viven bajo la misma realidad y por ende no tiene que vivir bajo las decisiones universales de quienes no conocen sus condiciones de vida. Que alegría me da darles estos buenos días a todas, menos a la tal Taliana esa”, expresó.