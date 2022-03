Daiky Gamboa le jugó broma a Dani Duke con su bolso de 32 millones

Hace pocos días, la pareja que conforman Dani Duke y ‘La Liendra’, estuvieron de paseo en España. La razón, según ellos mismos contaron, sería por temas laborales, pero también para conocer la ciudad y disfrutar de un partido donde Cristiano Ronaldo sería el protagonista.

Todo eso lo vivieron y lo registraron en sus cuentas de Instagram, pero, además, ‘La Liendra’, dejó ver la forma en la que consintió a su novia. El influenciador mostró la lujosa tienda donde le compró un bolso de marca, valorado en 32 millones de pesos. De inmediato esta cifra fue tendencia en redes pues otras cosas se podrían hacer con ese dinero. Sin embargo, el influenciador decidió invertirlos en la mujer que ama.

Al llegar a Colombia, uno de sus mejores amigos, Daiky Gamboa, no dudó en irlos a visitar y conocer en primera persona el bolso más hablado en los últimos días, y mostrarles a sus seguidores si en realidad era de marca y valorado en la cifra que su novio dio.

Pero esto no le fue del todo posible, ya que Dani Duke no soltaba su bolso y muchos menos quería prestarlo a Daiky, por lo que él grabó ese momento y también la amenaza en chiste que le hizo a la influenciadora de hacerle algo al bolso, y ella de inmediato no dudó en darle golpes en su defensa y en resguardo de su nueva y costosa adquisición.

Ahora mismo Dani Duke está de viaje con su mamá compartiendo momentos juntas y sin su novio. Contó además que lo hace para descansar y relajarse y se dejó ver muy feliz y emocionada de hacerlo junto a su mamá.