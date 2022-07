El mensaje detrás del uniforme que le regalaron a Daiky Gamboa

El influenciador Daiky Gamboa se ha caracterizado por usar sus redes sociales para generar contenido de valor, de esos que muchas veces acompaña con reflexivos mensajes, inspirados en su infancia sobre todo y que hacen que más de uno de sus seguidores se sientan identificados, pero también hace que lo admiren por todo lo que ha superado.

Es por eso que la más reciente publicación de su cuenta de Instagram generó cientos de comentarios sobre todo de esas personas que al igual que él no tuvieron recursos en su infancia, pero que nunca lo vieron como un impedimento para salir adelante.

En las fotografías se puede ver como el joven influenciador mostró el uniforme del colegio donde estudió, pero que por primera vez tenía uno nuevo, y esto lo tenía feliz, por esos no dudó en hacerse una mini sesión de fotos y dejar además un claro mensaje para quienes creen que lo material es el puente o la barrera para lograr algo.

“Les voy a contar dos cosas: la primera es que la persona que hoy me regaló este uniforme nuevo, me cumplió el sueño que siempre tuve de estrenar en el colegio, pero lo vine a hacer realidad 13 años después y fui muy feliz”, expresó en su cuenta de Instagram el influenciador y de inmediato los comentarios no se hicieron esperar porque muchos consideran que de niños tampoco estrenaron, pero que ahora mismo han logrado cumplir todos sus sueños con trabajo y esfuerzo.

Daiky siendo Daiky

Otra de las cosas que dejó saber en su cuenta de Instagram y en la misma foto, es el sentido del humor que lo caracteriza, sobre todo cuando se trata de dar él mismo opiniones de su cuerpo, ya que no necesita ayuda, pues sabe cómo halagarse y darse mensajes de amor propio.

“Lo segundo es que si yo hubiera sido así de papi en el colegio me las hubiera comido a todas y fijo tendría 7 hijos. Gracias a todos los que hicieron de este uno de los días más increíbles de mi vida entera”, agregó el influenciador en las fotos vestido con uniforme de colegio.

“Inspiras, eres el mejor”, “listo para izar bandera”, “todo un colegial”, “lo que te pongas te luce”, “estás como quieres”, “deberías volver al colegio y ser novios”, “eres un ejemplo de todo”, fueron parte de los cientos de mensajes que recibió en su posteo de Instagram.