Cuánto mide Luisa Fernanda W, edad y otros datos sobre quién es

La influenciadora y empresaria paisa Luisa Fernanda Cataño Ríos, más conocida como Luisa Fernanda W, despierta la curiosidad de miles en redes sociales y buscadores de Internet. Detalles sobre su vida, la estatura, la edad y cómo era antes de alcanzar la fama son algunas de las preguntas que muchos se hacen frecuentemente.

¿Cuánto mide Luisa Fernanda W?

Una pregunta frecuente en Internet sobre las celebridades colombianas es cuánto mide Luisa Fernanda W. Ella ha respondido en más de una ocasión al interrogante a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, en la que tiene más de 17 millones de seguidores.

"Mido 1.60. Todo en la vida depende... grábate eso", escribió la paisa en una publicación de 2019 que superó los 840 mil me gusta.

También a través de una historia acompañada de una selfie, la influenciadora respondió cuánto mide Luisa Fernanda W y dio algunos consejos para sus seguidoras.

"¿Por qué te ves 'alta' si eres bajita? Una pregunta muy constante y muy fácil de responder. Eso depende mucho de la ropa que uses y cómo la uses, ahí está el truco. También en mi caso las proporciones de mi cuerpo me favorecen mucho y este outfit en particular me hace ver más estilizada. Pero aquí entre nos, yo amo medir 1.60", escribió la empresaria.

Luisa Fernanda W agregó que "me siento espectacular como una muñequita, así que si eres bajita como yo y te quieres ver más estilizada, usa outfits que favorezcan a tu figura, en YouTube hay muchos tips para vernos más delgadas y estilizadas".

Edad de Luisa Fernanda W

También son miles los internautas que sienten curiosidad por la edad de Luisa Fernanda W y su fecha de nacimiento. La influencer nació el 16 de julio de 1993 en la capital antioqueña, Medellín, así que celebró su cumpleaños número 29 durante el 2022.

¿Quién es Luisa Fernanda W?

Además de su edad y cuánto mide, Luisa Fernanda W también despierta la curiosidad de quienes se interesan en ella con su faceta como youtuber gracias a varios videos en los que aborda temáticas tanto de maquillaje como de moda y entretenimiento en general. También es recordada por su paso por la cocina más importante del mundo, la del concurso MasterChef Celebrity en el Canal RCN.

Precisamente en MasterChef Celebrity, la paisa conoció al cantante de reguetón Fabio Legarda, quien fue su pareja y lamentablemente falleció el 7 de febrero de 2019, un hecho que causó consternación en todo el país y el mundo artístico.

Poco después de la muerte de Fabio Legarda, Luisa Fernanda W hizo varios eventos en su honor. Sin embargo, muchos cuestionaron su amor por el cantante de reguetón porque tras algunos meses ella inició una relación amorosa con Pipe Bueno, artista de música popular y quien protagonizó la telenovela Te la Dedico en el Canal RCN.

Pipe Bueno, la pareja de Luisa Fernanda W

En 2022, Luisa Fernanda W continúa en una relación sentimental con Pipe Bueno y de hecho tienen un hijo llamado Máximo. Además, ambos son propietarios del restaurante mexicano Rancho MX, ubicado a las afueras de la capital colombiana.

La influenciadora también lanzó una línea de maquillaje propia y una aplicación que acerca a las celebridades con sus fanáticos, proyectos que han recibido gran acogida entre sus seguidores, quienes siguen consumiendo el exitoso contenido digital creado también por ella.

