Yeferson Cossio respondió a crítica por su lujoso carro y reveló cuánto le costó

El influenciador Yeferson Cossio respondió a quien le lanzó ofensivo comentario sobre su nueva y lujosa adquisición.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, el joven presumió de su costoso automóvil, el cual se obsequió como regalo de cumpleaños.

Si bien, el creador de contenido cumplió un año más de vida hace pocos meses, hasta ahora le llegó el vehículo.

Tras su publicación, muchos lo elogiaron, pero un seguidor no tardó en señalar que el dinero con que lo compró fue con su polémico curso “Método Cossio”, por el que ha sido tildado de haber “estafado” a muchos y por el que está en medio de un proceso legal desmintiendo estas acusaciones.

El paisa respondió de inmediato expresando que el carro lo compró antes de haber lanzado dicho método, tanto que pensó que no iba a poder verlo debido a que se irá a Japón a vivir por un tiempo.

Además, aprovechó para revelarle la millonaria suma que invirtió en el automóvil.

Asimismo, aprovechó para dejar un mensaje a sus seguidores a no entrometerse en la vida de los demás si es para mal, y, por el contrario, se enfoquen en sus propias vidas.

“No sé el porqué, pero cuando la gente es tan perdedora y sufre por lo ajeno, especialmente por lo mío, me encanta ponerlos a sufrir más. No conozco el estado de esta persona, pero dudo que sea uno favorable. Que lamentable uno tener que caer tan bajo como para tener que sufrir por lo ajeno. Repito lo que ya he dicho varias veces, si a mí me va bien en la vida es porque yo estoy es pendiente de lo mío y de lo de mi gente, siempre enfocado mirando hacia el frente. No me importa lo que tangan o no tengan los demás, lo que logren o no logren los demás, eso no me da ni me quita nada. El sol brilla para todo ¿quieren que les vaya bien? Enfóquense en sus propias mierd**”, dijo.