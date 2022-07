Criticaron a Valentina Lizcano por “no bañar a su hija” y así respondió

La actriz Valentina Lizcano se encuentra disfrutando de la compañía de sus hijos; sin embargo, luego de que la talentosa mujer publicara ciertos contenidos sobre los pequeños, las críticas no se hicieron esperar.

Resulta que, hace unos días, Valentina subió un video bailando en bikini junto a su hijo Salvador y, todo parece indicar que, a varios internautas nos les gustó el atuendo que usó la mujer y 500 personas, según lo que la presentadora comentó, la dejaron de seguir a raíz de esta situación.

La opinión de Lizcano no se hizo esperar, y a través de su cuenta oficial de Instagram, dijo: “No sé qué clase de ropa quieren que tenga, aparte de eso no sé por qué me escriben y me dicen como ‘te dejo de seguir porque tú eres una mujer mayor con dos hijos y no deberías mostrar tu cuerpo’”.

Valentina Lizcano le respondió a mujer que insinuó que no baña a su hija

Luego de esta incómoda situación con su hijo mayor, Valentina volvió a vivir un momento muy similar, pero esta vez con su hija Alma, pues la presentadora fue tachada de descuidada, según una seguidora;

La niña súper descuidadita, sin peinarse, sin bañarse, en pañales, sin pantaloncito y con frío… Mientras ella (la mamá) midiéndose ropa. Por Dios, qué triste

Por su parte, la actriz respondió con un video y un mensaje muy directo, les pidió a sus seguidores que se hicieran un favor, y de paso se lo hicieran a ella.



“1- pulse el botón (dejar de seguir) si su desacuerdo con mi maternidad y de paso con mi cuerpo es tan grande, procure siempre su paz por encima de todo .



2- denúncieme, a mi o a cualquier otro que ponga en riesgo los derechos de los niños



3- averigüe, si no sabe cuál es el clima de CARTAGENA (google podría ayudarle)



4- No se estrese por mí, que si me tomo el tiempo de hacer este reel, es por todas las que día a día viven igual que yo y que la inmensa mayoría, enamoradas de sus hijos y juzgadas por lo que siempre juzgará (la ignorancia)



Pd: a mí ni me va ni me viene, realmente me da es pa’ reírme y para mostrarles a ustedes que a todas nos toca lidiar con este tipo de opiniones sin fundamentos"

Además, Valentina Lizcano contó que no es su ocupación tratar de que les guste y les parezca bien todo lo que ella hace, pero está cansada de tanto odio en redes sociales. Sumado a eso, la presentadora recalcó que su familia está en Cartagena; por lo tanto, la niña no tiene frío, pues el clima de esta ciudad es muy cálido.

