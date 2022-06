Cristina Hurtado no puede contener la risa durante dedicatoria a Josse Narváez

La presentadora y modelo antioqueña Cristina Hurtado divirtió a los casi tres millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social TikTok al publicar un video en el que le hace una dedicatoria a su esposo, el actor y cantante Josse Narváez, pero no puede contener la risa.

Con un cepillo por micrófono, Cristina Hurtado le dedica una canción a Josse Narváez

Guiada por un gracioso audio, Cristina Hurtado aparece en la grabación sosteniendo un cepillo para limpiar como micrófono y dice "esta canción se llama 'todo lo que amo de mi esposo'". Luego se ríe sin cantar una sola palabra y finalmente dice "muchas gracias".

Josse Narváez mira a la cámara un poco confundido y al final no tiene otra opción que reír con su esposa. La publicación superó el millón y medio de visualizaciones, así como los 129 mil me gusta y 640 comentarios en solamente un par de días.

Cientos de seguidores de Cristina Hurtado aprovecharon la sección de los comentarios para reír y también para intentar justificar por qué ella no le cantó ninguna palabra a su esposo: "la risa no te dejó", "me reí más de tu risa", "Cristina eres un amor y Josse esperando que le cantaras", "tan lindos jajaja", "qué hermosos", "tan bella", "me encantan", "me dio mucha risa" y "la risa la delató" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de la presentadora.

Josse Narváez también divierte en Instagram sin camisa y junto a Cristina Hurtado

Recientemente, Cristina Hurtado también divirtió a los más de seis millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram al publicar un video en el que aparece junto a su esposo, Josse Narváez, quien solamente viste una toalla.

"Tengo una enfermedash. Feliz día, papasote", escribió Cristina Hurtado en la publicación que superó los 43 mil me gusta y 640 comentarios en tan solo un día.

Con ayuda de un gracioso audio, la presentadora le dice a la cámara que "tengo una enfermedash. Se llama ser adicto a este hombre tan sabroso, tan rico, delicioso y perfecto. Oh my God". Luego enfoca a Josse Narváez, quien nada más mira a la cámara sin pronunciar palabra.

