Cristina Hurtado respondió si planea tener hijos tras tres meses de posparto

La presentadora Cristina Hurtado resolvió la duda de miles de sus fanáticos sobre si planea tener otro hijo luego de que hace pocos días cumpliera tres meses de haber dado a luz a su tercer hijo Mateo, fruto de su relación con el actor Josse Naváez.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de seis millones de seguidores, la modelo activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron al respecto.

“¿Volverías a tener otro bebé?”, le preguntaron a lo que ella enfatizó que no.

“No, no, no, no, no. No por Dios ni riesgos jajajja, no tendría más hijos, ya suficiente”, contestó.