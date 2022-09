Cristina Hurtado reaccionó como una niña al recibir sorprendente regalo

Cristina Hurtado celebró por todo lo alto sus 39 años de edad y lo hizo junto a su familia incluyendo, por primera vez a su pequeño hijo Mateo, y en su día especial, la talentosa presentadora no solamente festejó con un bello tardecer, o con una linda decoración y pastel, sino que junto a su familia recibió un regalo muy especial.

En su cuenta oficial de Instagram, Cristina Hurtado realizó varias publicaciones de como celebró su natalicio, en uno de los post el protagonista era su outfit pues para la ocasión, la modelo utilizó un elegante enterizo rojo, y su cabello suelto.

Pero, sin duda la publicación más emotiva fue la que realizó horas después, cuando la presentadora posteó un video del instante en el que ella recibió un detalle muy especial de parte de su esposo, Josse Narváez.

En el video se ve el momento en el que el presentador le entrega el regalo, envuelto en un papel rojo, Cristina lo recibe con emoción, rompe el papel y comienza a abrir la caja y cuando descubre que son uno patines rosados grita de la emoción, ríe, salta como si fuera una niña y dice “no lo puedo creer”, y más adelante se lanza a los brazos de su esposo y lo besa mostrándole su agradecimiento.

Y es que estos patines representan algo muy especial para Cristina Hurtado, pues según explicó en el post, esto le recuerda cuando ella era niña y el Niño Dios le trajo “los patines de sus sueños” como regalo de Navidad y que ahora que cumple 39 años comprobó que su niña interior está latente, por eso aprovechó la ocasión para agradecerle a Josse Narváez por la sorpresa que la dio.

“Uno de los recuerdos que más me marcaron en mi infancia fue cuando, en un traído del niño Dios, mis padres me dieron los patines de mis sueños! Ahora que cumplo 39 años, mi niña interior sigue latente y les confieso que andaba echándole el ojo a estos patines hace raaaatooooo y miren estooo aaaahhhhh???? @jossenarvaezm se salió con la suya, me volvió a sorprender y me hizo demasiado feliz!!”, escribió Cristina Hurtado al hacer el post.