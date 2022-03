Cristina Hurtado le dio una serenata a su hijo y así reaccionó el pequeño

El más pequeño de la familia de la actriz Cristina Hurtado, Mateo llegó sin duda para revolucionar y disfrutar de todo el amor de su familia. Para muestra el más reciente video de su mamá.

En redes sociales, en su cuenta de Instagram, Cristina Hurtado mostró a su hijo hace varios días derritiendo de amor a sus miles de seguidores, pero ahora, como si esto hubiera sido poca muestra de ternura y belleza infantil, su mamá mostró al pequeño junto a su otro hermano Juan en un concierto en casa.

Y no, no se taraba de algún video, sino de su hermano mayor tocando el piano, mientras que su mamá cantaba, ambos para alegrar el día del pequeño Mateo. Esto sin duda fue un momento muy emotivo que no dejaron pasar y de inmediato estaba en varias cuentas de redes sociales.

Y es que el niño se ve además disfrutando el concierto que su familia improvisó para él, y todos esos sonidos que le daban alegría y lo manifestaba con su sonrisa. Cientos de reproducciones y de ‘likes’ se llevó el video sin contar los mensajes de amor y de ternura que les dejaron a todos los miembros de esta hermosa familia.

“Concierto para mi Mateo con la ayuda de mi juanjonarvaezh !! Me derrito de amoooor. ¡Le canto lo que sea con tal de verle esa sonrisa! Nota: cante, aunque no cante”, expresó en el video Cristina Hurtado.

Y es que la actriz ha contado varias situaciones de amor que ha tenido con su último hijo, y algunos momentos que han pasado juntos, incluso, el día de su parto en el que más de uno se sorprendió al saber por todo lo que había pasado para tener a su pequeño en brazos.

