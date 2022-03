Cristina Hurtado fascinó en redes con enérgico baile

Desde hace varios meses que el nombre de la presentadora y modelo colombiana Cristina Hurtado viene siendo tendencia en las plataformas digitales, tras conocerse su salida de aire debido a que empezaba el proceso de gestación de su tercer hijo, después de 15 años de no ser mamá.

Tras esto, se centraron en ella y el nacimiento de su bebé Mateo, de quién hasta hace pocos días se conoció su rostro. Desde entonces, Cristina ha venido mostrando su proceso post parto y como trata de retomar algunas de sus rutinas en los tiempos que le quedan libres. También muestra gran parte de sus entrenamientos para volver a lograr el abdomen plano que tenía.

Pese a ello, la antioqueña se disfruta lo que más puede su proceso y como muestra de ello, recientemente subió un divertido clip donde se mostró bailando y saltando al ritmo de una enérgica melodía.

Más allá de la buena vibra y energía que normalmente transmite, fue su sencillez y el cuerpazo que ya está ganando tras pocos meses de haber dado a luz los que se llevaron los halagos.

"Hermosaaaa", "Tienes el flow manita", "Divina como siempre CRIS", "ese cuerpazo no lo tengo ni yo que no tengo hijos", "Eres un ser muy bonito … soy tu admiradora No 1 … desde protagonistas de novela … inspiras felicidad …. Paz y tranquilidad … COLOMBIA TE AMA CRIS HERMOSA … Bendiciones del cielo para ti y tu familia …" y "brilla", fueron algunos de los comentarios.

