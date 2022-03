Cristina Hurtado enterneció al cantarle a su bebé Mateo

Cristina Hurtado recientemente enamoró a muchos de sus fanáticos en las redes sociales luego de haber compartido un video en el que le cantó a su bebé Mateo y derritió de amor a quienes la siguen.

No dejes de leer: Cristina Hurtado presumió con orgullo sus canas

La mujer que ha estado disfrutando de su tercer hijo Mateo, fruto de la relación con el presentador Josse Narváez, decidió darle una serenata al pequeño en compañía de uno de sus hijos mayores y encantó a quienes la escucharon.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que Cristina dejó ver a Mateo acostado mientras ella le cantaba la canción ‘La Lechuza’ y Juan José tocaba el piano.

“¡¡Concierto para mi Mateo con la ayuda de mi @juanjonarvaezh !! Me derrito de amoooorrr. ¡Le canto lo que sea con tal de verle esa sonrisa!Nota: cante aunque no cante”, escribió Hurtado.

Sin embargo, lo que más llamó la atención y enterneció a sus fans, fue la reacción del bebé quien se mostró emocionado de escuchar a su mamá y se reía a carcajadas.

Lo que generó que muchos de los internautas le enviaran diferentes mensajes en los que halagaron al niño y la felicitaron por su hermosa y estable familia.

"Ay no, me derrito de amor", "ese bebé es precioso", "qué tal las risas de Mateo", "me encanta", "qué hermosa familia", "divinos todos", "qué belleza la familia que has construido", fueron algunos elogios que recibió la colombiana.

Mira también: Cristina Hurtado fascinó en redes con enérgico baile

Para no perderse: Cristina Hurtado posa con encaje tras su parto y enamora