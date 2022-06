Cristina Hurtado divirtió con video sobre la difícil labor de ser madre

La presentadora Cristina Hurtado divirtió a miles de sus fanáticos luego de protagonizar un divertido video en el que se mostró hablando sobre la difícil labor de una madre.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de seis millones de seguidores, la modelo compartió una grabación en la que hizo uso de un audio para referirse sobre lo que significa ser mamá.

Cristina Hurtado divierte con curiosa actuación

En el video simula que está concentrada en su teléfono celular y su hija la sorprende con una inesperada pregunta.

“Pero ¿qué m*** de pregunta es esa?”, le responde.

Ante la insistencia de la joven, ella ofrece unas contundentes palabras al respecto.

“Claro que trabajo, yo soy la presidenta de esta familia, además soy niñera, maestra, enfermera, entrenadora, soy taxista y hasta reloj despertador y eso sin contar cuando tengo que hacer de psicóloga, de vidente, de guardaespaldas, de secretaria, cajero automático, de GPS, esto es porque siempre lo encuentro todo, en resumen, que estoy de guardia las 24 horas al día los 365 días del año y sin derecho a vacaciones ni baja por enfermedad y ahora el que tenga huevos que me vuelva a preguntar que si trabajo”, expresó.

Al terminar su actuación, decidió preguntarles a sus seguidoras cuántas hay como ella.

“¿Que si trabajo??…. ¿Cuántas por aquí con el mismo trabajo!?”, agregó en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logro miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos y muchas se sintieron identificadas.

“Yoooo2, "lo amé", "muy bueno", "qué vivan las mamás, gran motor en la familia", "la belleza de esta mujer es a otro nivel", "mi amor platónico", "yooo y me siento muy feliz de ser Gerente y administradora de mi hogar, con todo lo que eso conlleva. Aunque no falta el que pregunte y tu en qué trabajas", "la mejor mamá, eso eres", "la más hermosa", "totalmente así es ! Somos todo", "literal", "la mejor", "jajajajaja hermosa mi Cris", "bendiciones", "así es qué es jajjaa", "sin más qué decir y MENOS volver a realizar esa pregunta", "me encanta", "Somos las SUPER MAMÁS", "mucho mujerón tan hermoso", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora se encuentra disfrutando de la reciente recuperación de su tercer hijo Mateo, de pocos meses de nacido, quien tuvo que ser hospitalizado días a tras luego de que presentara un problema respiratorio.

