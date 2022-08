Cristina Hurtado divierte actuando como varios tipos de mamá

En su cuenta de Instagram con más de 6 millones 400 mil seguidores, la famosa presentadora colombiana, Cristina Hurtado, publicó un entretenido video en el que representó a varios ‘tipos de mamá’.

Cristina, quien recientemente deslumbró bailando en pequeño short al ritmo de motomami, usó un audio viral de las plataformas digitales para hacer su video tipo reel. El audio habla de varios tipos de mamás y hace un ejemplo divertido de cada una de ellas.

“Está la mamá monosílaba: no – me – vuelva – a – con – tes – tar – a – sí. La mamá políglota: ¿En qué idioma quiere que le hable? La mamá recorderis: ‘recojan esos calzoncillos del baño, le he dicho mil quinientas cincuenta veces. La mamá Nostradamus o mamá profeta: bájese de esa silla que se va a caer”.